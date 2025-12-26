Haberler

İzmir merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Güncelleme:
İzmir merkezli yapılan operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin, çok sayıda vatandaşı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

İZMİR merkezli 5 ilde telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında; kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerin, vatandaşlarla telefon irtibatı kurarak hesaplarında şüpheli işlem bulunduğu ve adlarına kredi çekildiği yönünde yanıltıcı beyanlarda bulundukları, bu suretle vatandaşları yönlendirerek banka hesaplarından kredi çektirdikleri ve söz konusu paraları kendilerine ait banka ve kripto varlık hesaplarına aktarılmasını sağladıkları tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin bu yöntem ile İzmir'de 2 kişiyi 662 bin 615 lira, ülke genelinde çok sayıda vatandaşı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İzmir merkezli; İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden de 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
