Haberler

Bangladeş ve ABD, stratejik enerji işbirliği anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş ve ABD, uzun vadeli enerji güvenliğini sağlamak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Washington'da 'stratejik işbirliği' anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bangladeş ve ABD, uzun vadeli enerji güvenliğini sağlamayı ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlayan "stratejik işbirliği" anlaşmasına imza attı.

Bangladeş'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'ın, ABD'nin başkenti Washington'da "stratejik işbirliği" anlaşması imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Bangladeş'in ekonomik uygunluk ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği temelinde enerji kaynaklarını çeşitlendirerek uzun vadeli enerji güvenliğini artırma çabalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, anlaşmanın, Bangladeş ile ABD arasında daha kapsamlı bir enerji işbirliği için yeni yollar sunacağı kaydedildi.

Bakan Rahman, anlaşmayı "gelişen Bangladeş-ABD ilişkilerinde bir dönüm noktası" olarak nitelendirirken, Bakan Wright bu anlaşmayı Bangladeş-ABD ilişkilerinde "tarihi bir gelişme" olarak tanımladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı