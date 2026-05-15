Bangladeş ve ABD, stratejik enerji işbirliği anlaşması imzaladı

Bangladeş ve ABD, uzun vadeli enerji güvenliğini sağlamayı ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlayan "stratejik işbirliği" anlaşmasına imza attı.

Bangladeş'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'ın, ABD'nin başkenti Washington'da "stratejik işbirliği" anlaşması imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Bangladeş'in ekonomik uygunluk ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği temelinde enerji kaynaklarını çeşitlendirerek uzun vadeli enerji güvenliğini artırma çabalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, anlaşmanın, Bangladeş ile ABD arasında daha kapsamlı bir enerji işbirliği için yeni yollar sunacağı kaydedildi.

Bakan Rahman, anlaşmayı "gelişen Bangladeş-ABD ilişkilerinde bir dönüm noktası" olarak nitelendirirken, Bakan Wright bu anlaşmayı Bangladeş-ABD ilişkilerinde "tarihi bir gelişme" olarak tanımladı.