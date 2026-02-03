Haberler

Balıkesir Valisi Ustaoğlu Manyas Kuşcenneti ve makarna imalathanesini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Manyas Kuşcenneti ve bir makarna imalathanesini ziyaret ederek kadın üreticilerin önemine vurgu yaptı. Ustaoğlu, kadınların üretimde artmasının il ve ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Manyas Kuşcenneti ile Manyas ilçesine bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde bulunan bir makarna imalathanesinde incelemelerde bulundu.

Manyas Kuşcenneti'nde yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, kuleden kuşları gözlemledi, ardından müzeyi ziyaret etti. İncelemelerde Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram da hazır bulundu.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Serap Karakaş'a ait makarna imalathanesinde sebzeli makarna üretim süreçlerini inceledi. Kadın üreticilerin Balıkesir genelinde artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Ustaoğlu, kadınların üretimde yer almasının il ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ürünlerin büyük şehirlerdeki marketlerde satışa sunulduğunu öğrenen Ustaoğlu, pazar konusunda yaşanabilecek sorunlarda destek olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik

Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti

Küçük çocuğun Saran'dan istediği şey şoke etti
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik

Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi