Balıkesir Ticaret Borsası'ndan 5,5 Milyon Dolarlık Lisanslı Depo Yatırımı

Balıkesir Ticaret Borsası (BTO) Başkanı Mehmet Çetin, 5,5 milyon dolarlık lisanslı depo ve yeni kurulacak akredite laboratuvar yatırımlarının üreticiye finansal özgürlük sağlayacağını belirterek, 2026 hasat sezonunda depoyu hizmete sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Çetin, düzenlediği basın toplantısında, göreve başladıkları ilk günden bu yana üreticinin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeyi ve şehre gerçek anlamda değer katacak projeleri hayata geçirmeyi temel ilke edindiklerini bildirdi.

Balıkesir'e kalıcı ve katma değer üreten eserler bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Çetin, lisanslı depoculuk projesinin bu anlayışın en somut adımlarından biri olduğunu kaydetti.

Çetin, Balıkesir'de güçlü tarımsal potansiyele rağmen Bandırma dışında kamu tüzel kişiliğine ait bir lisanslı depo bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yatırımımızın yüzde 40'ını kendi öz kaynaklarımızla karşılıyor, kalan yüzde 60 için Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredisinden yararlanıyoruz. Toplam yatırım maliyetimiz 5,5 milyon dolar. Depoyu yalnızca bir depolama tesisi olarak değil, üreticiye finansal güç sağlayan stratejik bir merkez olarak görüyoruz."

Lisanslı depoculuğun güçlü bir laboratuvar altyapısıyla anlam kazandığını vurgulayan Çetin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Üreten Şehirler Programı kapsamında yürütülen çalışmaların kendilerine önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.