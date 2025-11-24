Haberler

Balıkesir Ticaret Borsası'ndan 5,5 Milyon Dolarlık Lisanslı Depo Yatırımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Ticaret Borsası, üreticilere finansal özgürlük sağlayacak 5,5 milyon dolarlık lisanslı depo ve akredite laboratuvar yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyor. Başkan Mehmet Çetin, projenin 2026 hasat sezonunda hizmete gireceğini belirtti.

Balıkesir Ticaret Borsası (BTO) Başkanı Mehmet Çetin, 5,5 milyon dolarlık lisanslı depo ve yeni kurulacak akredite laboratuvar yatırımlarının üreticiye finansal özgürlük sağlayacağını belirterek, 2026 hasat sezonunda depoyu hizmete sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Çetin, düzenlediği basın toplantısında, göreve başladıkları ilk günden bu yana üreticinin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeyi ve şehre gerçek anlamda değer katacak projeleri hayata geçirmeyi temel ilke edindiklerini bildirdi.

Balıkesir'e kalıcı ve katma değer üreten eserler bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Çetin, lisanslı depoculuk projesinin bu anlayışın en somut adımlarından biri olduğunu kaydetti.

Çetin, Balıkesir'de güçlü tarımsal potansiyele rağmen Bandırma dışında kamu tüzel kişiliğine ait bir lisanslı depo bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yatırımımızın yüzde 40'ını kendi öz kaynaklarımızla karşılıyor, kalan yüzde 60 için Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredisinden yararlanıyoruz. Toplam yatırım maliyetimiz 5,5 milyon dolar. Depoyu yalnızca bir depolama tesisi olarak değil, üreticiye finansal güç sağlayan stratejik bir merkez olarak görüyoruz."

Lisanslı depoculuğun güçlü bir laboratuvar altyapısıyla anlam kazandığını vurgulayan Çetin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Üreten Şehirler Programı kapsamında yürütülen çalışmaların kendilerine önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da

Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı evinde ölü bulundu

Üniversiteyi yıkan haber! Bölüm başkanı lojmanda ölü bulundu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürek dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.