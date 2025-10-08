Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı tamamlandı.

2-5 Ekim tarihleri arasında Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen fuarda, yerli ve yabancı 140 firma ürünlerini tanıttı. Geçen yıla göre beş kat büyüyen 37 bin metrekarelik alanda düzenlenen organizasyonda tarım makineleri, modern hayvancılık ekipmanları, tohumculuk ve gübreleme teknolojileri gibi birçok yenilik ziyaretçilerle buluştu.

Üreticiler, son teknoloji ürünleri inceleme fırsatı bulurken alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen panel ve söyleşilerde arıcılık, zeytincilik, iklim değişikliği ve sürdürülebilir hayvancılık konuları ele alındı.

Fuar kapsamında "Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi" çerçevesinde uluslararası katılımlı "Arı Yetiştiriciliği ve Apiterapi" semineri düzenlendi. İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi çadırında VR gözlüklerle zeytin budama eğitimi verildi.

Tarım teknolojilerinin ödüllendirildiği Agriplus Tarım İnovasyon Zirvesi ve 3. Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi de fuarın dikkati çeken etkinlikleri arasında yer aldı.