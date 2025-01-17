Balıkesir İl Jandarma Komutanı Alkan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alkan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" fotoğraflarını tercih eden Alkan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Alkan, "Spor" kategorisinde ise tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

İl Jandarma Komutanı Alkan, oylamada çok güzel karelerin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.