Balıkesir'de yaz izcilik kampına katılan öğrenciler doğayla iç içe vakit geçiriyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen "Yaz İzcilik Kulüp Kampı"nda Kur'an kursu öğrencileri, spor ve uygulamalı eğitimlerle hem eğleniyor hem de çeşitli alanlarda beceri kazanıyor.

Zağnos Hareket Spor Kulübü çatısı altında ve Dursunbey İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen 10 günlük programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve yerel kamu kurumları da destek sağlıyor.

Kampta öğrencilere binicilik, geleneksel okçuluk, zipline ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin yanı sıra çadır kurma, düğüm teknikleri, balta ve testere kullanımı, ilk yardım ile orman yangınlarına karşı farkındalık eğitimleri veriliyor.

Kampı ziyaret eden İl Müftü Yardımcısı Dr. Muhammed Key ile Dursunbey İlçe Müftüsü Abdullah Şen, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Key, yaptığı açıklamada, gençlerin ekranlardan uzaklaşarak doğada zaman geçirmelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilere zaman yönetimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA