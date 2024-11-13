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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Susam Alımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Susam Alımı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı bölgesindeki çiftçilerden piyasa fiyatının üzerinde susam alımı gerçekleştirdi. Başkanlar, doğal yöntemlerle üretilen susamların katma değerli ürünlere dönüştürüleceğini ve bu sayede çiftçilerin kazancının artacağını belirttiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi susam alımı gerçekleştirdi.

Sındırgı'ya bağlı Pürsünler, Taşköy, Umurlar, Düğüncüler, Çamalanı, Mumcu, Kocabey, İzzettin, Çelebiler gibi susam üretiminin yoğun olduğu bölgelerde üretilen susamlar piyasanın üzerinde bir fiyattan alındı.

Törende konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, her alanda çiftçin yanlarında olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışmanın hizmet olarak yansıdığını belirtti.

Doğal yöntemlerle susam üretiminin aslında kültürel bir miras olduğunu belirten Başkan Ahmet Akın "Bu susamları tahin, susam yağı gibi katma değerli ürünlere dönüştüreceğiz. Marka haline getireceğiz. Bu da çiftçimizin cebine yansıyacak." dedi.

Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi (BATAŞ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde 4 bin dekar alanda üretim yapan tüm çiftçilerden yaklaşık 40 ila 50 bin kilogram susam alınması planlanıyor.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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