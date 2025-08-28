Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlık Yapıyor

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyecek olan balıkçılar ağlarını onardı, gırgırları tamir edip, temizledi. Palamut, hamsi ve sardalya dolu ağlarla dönmeyi hedefleyen balıkçılar, yeni sezondan umutlu.

15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılacak olan balıkçılar, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Gırgırlar tamir edilip, temizlendi, ağlar onarıldı. Türkiye'nin tüm sahil şeritlerinde olduğu gibi, önemli ulusal balıkçılık merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Erdek ilçesinde de balıkçılar yeni av sezonunu sabırsızlıkla bekliyor. Çakıl, Karşıyaka, Kestanelik ve Şahinburgaz'daki balıkçı gırgırlarının denize açılmak için tüm hazırlıkları tamamlandı.

Kestanelik Barınağı'na demirlediği gırgırıyla, yeni av sezonunu sabırsızlıkla bekleyen balıkçı Mümin Öner, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kestanelik'te düzenleyeceğimiz mevlit duası ile yeni balık sezonunun kazasız belasız geçip, bereketli olması için Halil İbrahim sofrası hazırladık" dedi.

'AĞLARIMIZ DOLU DÖNECEĞİZ'

Yeni sezonda hamsi, palamut ve sardalyadan umutlu olduklarını söyleyen Öner, "35 metrelik Ağaoğlu 5 teknesinde 30 personel ile denize açılacağız ve beklentimiz yüksek. Sadece Kestanelik'te 15 tekne var. Bunların 5'inde 30, diğer 10'unda 5 kişilik tayfa görev yapıyor. 15 Nisan'da palamar bağlayarak barınaklara çektiğimiz tekneler, 4,5 aylık bakım ve onarım sürecinin ardından heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor. Bu sezon ağlarımıza dolacak palamut, hamsi ve sardalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Lüfer ve çinekop yakalama ihtimalimiz de yüksek" diye konuştu.