Çanakkale'de taşan Sarıçay dron ile görüntülendi

Güncelleme:
Çanakkale'deki Sarıçay'da yaşanan taşkın nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı. Zarar gören teknelerini korumak isteyen balıkçılar, gece boyunca nöbet tutmaya devam ediyor.

BALIKÇILAR TEKNELERİNİN BAŞINDA NÖBET BEKLİYOR

Çanakkale'yi ortasından geçerek ikiye bölen Sarıçay'da gece saatlerinde yaşanan taşkında zarar gören bazı tekneler su alıp, battı. Bazı balıkçılar, kendi teknelerinin de zarar görmemesi için gece başladıkları nöbeti sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
