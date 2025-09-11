Balıkçılar Hamsi ile Yüzleri Gülüyor

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, ağlara erken takılan hamsi güldürdü.

Av sezonuyla ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar, ağlarını Karadeniz'e bırakarak hamsi, mezgit, barbun ve istavrit gibi balık türlerini avlayıp limanlara dönüyor.

Palamut umuduyla sezonu açan ancak bu balığın az avlanması nedeniyle beklentisini karşılayamayan balıkçıların yüzü, ağlarına erken takılan hamsi ile güldü.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tezgahlar, bol miktarda avlanan hamsiyle süslendi.

Vatandaşların da rağbet gösterdiği hamsi, kilogramı 200 liradan satışa sunuldu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, sezonun verimli geçmediğini söyledi.

Palamut beklentisiyle sezonu açtıklarını ancak ağlarının boş kaldığını vurgulayan Ünlü, normal şartlarda ekim ve kasım aylarında bekledikleri hamsinin ağlarına erken takılmaya başladığını kaydetti.

Ünlü, palamut açığını hamsi ile kapatmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Palamut olmayınca hamsi ağlarımıza erken takıldı. Şu an tezgahlarımızda hamsi var. Fiyatı uygun, vatandaşlar da ilgi gösteriyor." dedi.

Balıkçı İbrahim Coşkun ise bu sezon umutlarının hamsi olduğunu vurgulayarak, "Hamsi avcılığı iyi başladı. Bu sene palamut olmadığı için hamsi bol olur diye düşünüyoruz. Bugünden itibaren kayıklar da yavaş yavaş hamsi avlıyor. Vatandaşlar da hamsiyi özledi. Geçen sene fazla olmamıştı palamuttan kaynaklı. Hamsiye rağbet çok." ifadelerini kullandı.