Haberler

Balıkçılar Hamsi ile Yüzleri Gülüyor

Balıkçılar Hamsi ile Yüzleri Gülüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Eylül'de av sezonunu açan balıkçılar, palamut beklentisinin karşılanmaması üzerine ağlarına erken takılan hamsi ile umutlandı. Sinop'ta hamsi tezgahlarda yerini alırken, vatandaşlar bu sezon hamsiye büyük ilgi gösteriyor.

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, ağlara erken takılan hamsi güldürdü.

Av sezonuyla ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar, ağlarını Karadeniz'e bırakarak hamsi, mezgit, barbun ve istavrit gibi balık türlerini avlayıp limanlara dönüyor.

Palamut umuduyla sezonu açan ancak bu balığın az avlanması nedeniyle beklentisini karşılayamayan balıkçıların yüzü, ağlarına erken takılan hamsi ile güldü.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tezgahlar, bol miktarda avlanan hamsiyle süslendi.

Vatandaşların da rağbet gösterdiği hamsi, kilogramı 200 liradan satışa sunuldu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, sezonun verimli geçmediğini söyledi.

Palamut beklentisiyle sezonu açtıklarını ancak ağlarının boş kaldığını vurgulayan Ünlü, normal şartlarda ekim ve kasım aylarında bekledikleri hamsinin ağlarına erken takılmaya başladığını kaydetti.

Ünlü, palamut açığını hamsi ile kapatmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Palamut olmayınca hamsi ağlarımıza erken takıldı. Şu an tezgahlarımızda hamsi var. Fiyatı uygun, vatandaşlar da ilgi gösteriyor." dedi.

Balıkçı İbrahim Coşkun ise bu sezon umutlarının hamsi olduğunu vurgulayarak, "Hamsi avcılığı iyi başladı. Bu sene palamut olmadığı için hamsi bol olur diye düşünüyoruz. Bugünden itibaren kayıklar da yavaş yavaş hamsi avlıyor. Vatandaşlar da hamsiyi özledi. Geçen sene fazla olmamıştı palamuttan kaynaklı. Hamsiye rağbet çok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Bahçeli: Önümüzdeki günler provokasyona açık ve yatkındır, kaos meraklıları var

Bahçeli'den önümüzdeki günler için endişelendiren sözler
İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt

İsrail, Türk askerini mi vurdu? Bomba iddiaya MSB'den yanıt
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.