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Bali'de İsrail ordusu protestosu: Spor salonu sahibi 3 turisti kovdu

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Endonezya'nın Bali Adası'nda bir spor salonu sahibi, İsrail ordusuyla bağlantılı olduklarını öne sürdüğü 3 İsrailli turisti mekanından kovdu. İşletme sahibi, 'bebekleri öldürüyorsunuz' diyerek tepki gösterdi ve tartışmayı reddetti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda bir spor salonu sahibi, İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 İsrailli turisti mekanından kovdu.

Endonezya basınındaki haberlere göre, Bali'de spor salonu işleten bir kişi, mekanından 3 turisti kovmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Söz konusu şahıs, turistlerin İsrail ordusuyla bağlantılı olduğunu, bu nedenle de bu kişilere hizmet vermek istemediklerini kaydetti.

Videoda işletme sahibinin, "Siz İsrail ordusu için çalışıyorsunuz, bebekleri öldürüyorsunuz." dediği görüldü.

Turistlerin orduda hizmetin "zorunlu" olduğunu söylemesi üzerine işletme sahibi, "Benim ahlaki değerlerim var. Sizinle tartışmak istemiyorum." yanıtını verdi.

İşletme sahibi, turistlerin "yalan söyleyeceğini" bildiği için her anı kaydettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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