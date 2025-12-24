Haberler

Bakü'de "Egemen Azerbaycan-İş Dünyasında Yeni Ufuklar" konulu konferans düzenlendi

Güncelleme:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Egemen Azerbaycan-İş Dünyasında Yeni Ufuklar" başlıklı konferans düzenlendi.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen konferansın açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) Başkanı Memmed Musayev ile ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov katıldı.

Etkinlik, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarında, Azerbaycan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesinin ardından ortaya çıkan ekonomik potansiyele dikkat çekilirken Türkiye-Azerbaycan iş dünyası arasındaki stratejik ortaklığın önemi vurgulandı.

Konferans kapsamında düzenlenen panellerde, "Egemenliğin yeniden tesisinden sonra işgalden kurtarılan bölgelerde yeni iş ve yatırım imkanları" ile "Karabağ'ın yeniden inşası ve imarı doğrultusunda yürütülen faaliyetler ve sosyal odaklı projeler" başlıkları ele alındı.

Panellerde, bölgenin yeniden yapılanma sürecinde özel sektörün rolü, yatırım teşvikleri ve sürdürülebilir kalkınma perspektifleri değerlendirildi.

Etkinlik, şehit çocuklarından oluşan "Zafer Sedası" korosunun sahne aldığı gösteriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
