Bakü'de, 4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik Zirvesi yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik Zirvesi düzenlendi.

Türk Mühendisler Derneğinin düzenlediği etkinlikte Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kamu, bürokrasi, akademi ve iş dünyasından isimler yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, etkinlikte yaptığı konuşmada katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Zorlu, Türk dünyasının birlikteliğinin barış, huzur ve güvenliği güçlendiren bir medeniyet anlayışını temsil ettiğini belirterek, ekonomik ve teknolojik alanda büyüyen ortaklığın küresel ölçekte etkisini artıracağını ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız, sadece mühendislik zirvesi gerçekleştirmek için değil, çok daha büyük Türk dünyası için bir araya geldiklerini söyledi.

Yıldız, "Türk dünyası, ortak hafızası, insanları ve coğrafi konumuyla dünyaya şekil verecek birikime sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da düzenlenen zirvenin Türk dünyası açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, Karabağ Zaferi sonrası oluşan ortamın işbirliği fırsatlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Ayrım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır" sözünü hatırlatarak, ortak dil, dayanışma ve bilimsel işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türk dünyasında birlik ve dayanışmanın güçlenmesinin, küresel ölçekte hak ve adaletin sağlanması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yıldırım, "Türk devletleri arasındaki birlik korunursa, hem güçlü oluruz hem de dünyada adaletin tesisine katkı sağlarız." dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sıradan bir diplomatik bağın ötesinde, ortak tarih ve kader birliğiyle şekillenen güçlü bir kardeşlik olduğunu belirterek, Türk dünyasının birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin küresel ölçekte önemli bir güç oluşturacağını vurguladı.

Kahveci, mühendislerin, enerji, ulaştırma, savunma, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi alanlarda ortak projelerle Türk dünyasının geleceğini inşa eden temel aktörler olduğunu ifade etti.

Türk Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı, Türkiye, Kazakistan ve KKTC'nin ardından dördüncü zirveyi Azerbaycan'da yaptıklarını belirtti.

Yekebağcı, "Amacımız Türk dünyasına teknoloji ve mühendislik alanında katkılar sunmaktır. Ortak tarih ve kültürümüzün ateşleyici gücüyle geleceğe daha hızlı bakmamız gerekiyor. Türk dünyasını daha ileriye taşıyabilmek için mühendislik ve teknoloji alanında önemli gelişmeler kaydetmemiz gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov da konuşmasında ülkesinin son yıllarda sanayideki atılımlarına dikkati çekti.

Memmedov, KOBİ'lerin de burada önemli aktörler olarak yer aldığını bildirerek, "Türk dünyası teknoloji alanında daha geniş işbirliği yapmalıdır." dedi.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, iş insanları olarak Türkiye ile Azerbaycan arasında köprü görevi üstlendiklerini söyledi.

Büyükfırat, "Gönül coğrafyamızla ilişkilerimizi geliştirmek için bizlere daha çok işler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), TÜİB ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) destekleriyle düzenlenen etkinlik, savunma sanayisi, enerji ve sürdürülebilirlik, depreme dayanıklı yapılar, Türk devletlerinde siber güvenlik ve yapay zeka başlıklı panellerle devam etti.