Bakırköy'de bir oto galeri kurşunlandı
Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bir oto galeriye, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli ateş ettikten sonra kaçarken, olayda lüks araçlar hasar gördü. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bakırköy'de bir oto galeriye silahlı saldırıda bulunuldu.
Şenlikköy Mahallesi'ndeki bir oto galeriye, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Şüpheli silahla art arda ateş ettikten sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Galerideki kurşun isabet etti, lüks araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen