Haberler

Bakırköy'de bir oto galeri kurşunlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bir oto galeriye, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli ateş ettikten sonra kaçarken, olayda lüks araçlar hasar gördü. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bakırköy'de bir oto galeriye silahlı saldırıda bulunuldu.

Şenlikköy Mahallesi'ndeki bir oto galeriye, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şüpheli silahla art arda ateş ettikten sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Galerideki kurşun isabet etti, lüks araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle

Bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler