Bakırköy'de kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BAKIRKÖY'de 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak'ta bulunan 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören iş yeri çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.