Haberler

Bakırköy'de kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de bulunan 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BAKIRKÖY'de 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak'ta bulunan 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören iş yeri çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Mezarlıkta esrarengiz taş! Nerden geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor

Esrarengiz taş! Nasıl geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.