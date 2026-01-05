İstanbul-Bakırköy'de kiraladıkları ofisin duvarını delip 40 bin dolarlık saati çaldılar; 3 sanık hakkında 7 yıl ay hapis talebi

BAKIRKÖY'de yaklaşık 40 bin dolar değerindeki kol saatini satmak isteyen kişiyi, satın alma bahanesiyle tuzağa düşürdükleri ve kiraladıkları ofiste önceden planladıkları yöntemle saati aldıkları iddia edilen 3 sanık hakkında, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar değerindeki kol saatinin satmak için ilan koyan Taha Yusuf Demirhan, dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Polisteki ifadesinde kendisini alıcı olarak arayan bir kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını söyleyen Demirhan, "Ofise girdiğimde saati inceleyen kişi çok beğendiğini, alacağını söyledi. Bu kişi telefon ederek saatin değeri olan 40 bin doları getirmesi için arkadaşına talimat verdi. Daha sonra saati alarak odada bulunan bir dolaba koydu. Bir süre bekledik. Daha sonra tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre gelmeyince durumdan şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını anladım" dediği öğrenildi.

DUVARI DELİP TABELA İLE GİZLEMİŞLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, ofisin bulunduğu binadaki güvenlik kameralarının o anları kaydettiği belirlendi. Görüntülerde; şüphelilerden birinin saati koyduğu duvardaki deliğin 'Sigara içmek yasaktır' tabelasıyla gizlendiği ve oradan alarak uzaklaştığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinin izini süren polis, şüphelilerden Yusuf Çalçalı'yı (54) gözaltına aldı. Balıkesir'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli Cemal Erten (50) ise saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda yaklaşık değeri 40 bin dolar olan saatte bulundu.

'HASAN' İSMİNİ KULLANARAK SAATİ SATIN ALMAK İSTEDİ

Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Yusuf Çalçalı ve Cemal Erten çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken saati satmaya çalıştıkları iş yeri sahibi Atanur Koç ise serbest bırakıldı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Taha Yusuf Demirhan'ın şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, Demirhan'ın yaklaşık 40 bin dolar değerindeki kol saatini internet üzerinden satışa çıkardığı, ilan sonrasında kendisiyle iletişime geçen sanık Cemal Erten'in, 'Hasan' ismini kullanarak saati satın almak istediği belirtildi. Satış için belirlenen adrese giden Demirhan'ın, burada sanık Yusuf Çalçalı ile karşılaştığı aktarıldı.

İddianamede, Çalçalı'nın Taha Yusuf Demirhan ve babasına çay söyleme bahanesiyle ofisten ayrıldığı, önceden kırılarak afişle kapatılan duvar bölümünden dolabın içine ulaşıp kol saatini aldığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise sanık Erten'in, saati Çalçalı'dan teslim aldığı, ardından Aksaray'da saat ticareti yapan tutuksuz sanık Atanur Koç'un iş yerine götürdüğü, daha sonra birlikte Kapalıçarşı'daki başka bir saatçiye geçtiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanık Yusuf Çalçalı'nın ifadesinde, sanık Cemal Erten'in kendisini bu işe yönlendirdiğini, duvarı kendisinin kırdığını ve saati Erten'e verdiğini söylediği yer aldı. Tutuklu sanıklar Cemal Erten, Yusuf Çalçalı ve tutuksuz sanık Atanur Koç hakkında, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.