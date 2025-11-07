Haberler

Bakırköy Belediye Meclis Toplantısında Yolsuzluk Tartışmaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması ve Meclis Üyesi Ertan Yıldız’ın izinli sayılması üzerine tartışmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat, Yıldız'ın eleştirilerini ve ilişkiler ağını sorguladı. CHP'li Uğur Dündar ise henüz iddianame hazırlanmadığını belirtti.

Bakırköy Belediye Meclis toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuksuz şüphelilerinden bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın toplantılara katılmayıp izinli sayılması ve basına yansıyan iddialar tartışıldı.

Bakırköy Belediye Meclisi kasım ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat, Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın seçildiği günden beri meclise gelmeden izinli sayıldığını belirterek eleştiride bulundu.

Yıldız'ın yerel seçimlerden sonra Bakırköy Belediyesi iştiraklerinden BYUAŞ'ın başına getirildiğini hatırlatan Polat, "Kendisi aynı zamanda İBB'de iştirakler ve bağlı kuruluşlarının komisyon başkanıydı. Yani hem İBB'de hem Bakırköy'de paranın en çok döndüğü, en kritik noktalarda görev yapan, hepimizin de malumu Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerinden biriydi." dedi.

Polat, "Şimdi aynı Ertan Yıldız kamuoyuna açık kaynaklardaki beyanlarında, 'Ekrem İmamoğlu seçim için İBB'nin kasasını boşalttı' ifadesini kullanmıştı. Bu cümle öyle sıradan bir eleştiri değil, devletin kasasına, milletin parasına uzanan bir iddia. Biz de doğal olarak soruyoruz, madem bu kişi sizin döneminizde Bakırköy'de önemli görevlere getirildi, bu ilişkiler ağının bizim belediyemizle bir alakası var mıdır? Bu sorunun cevabını net ve açık bir şekilde almak Bakırköylünün hakkıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dündar ise henüz iddianame hazırlanmadığını, Ertan Yıldız'ın neler söylediğini tam olarak bilmediklerini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun da bu soruşturma kapsamında yaklaşık 8 aydır hakim karşısına çıkmadığını ve cezaevinde yattığını belirten Dündar, "Dosyada gizlilik kararı var. O yüzden biz ne söyleyip söylemediğine ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı olan bir dosyadaki içeriği siz nereden biliyorsunuz, nasıl ulaşıyorsunuz?" diye konuştu.

Toplantıda konuşmak isteyen AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu'na, meclisi gerdiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Ovalıoğlu söz hakkı vermedi. Fatinoğlu'nun tepki üzerine Ovalıoğlu, meclise ara verdi.

Aranın ardından Fatinoğlu meclis toplantısını terk etti.

Toplantıda ayrıca meclis maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı

Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Bahis skandalı sonrası TFF'de deprem: 45 isim istifa etti

Bahis skandalı sonrası TFF'de istifa depremi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.