Bakırköy Belediye Meclis Toplantısında Yolsuzluk Tartışmaları

Bakırköy Belediye Meclis toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuksuz şüphelilerinden bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın toplantılara katılmayıp izinli sayılması ve basına yansıyan iddialar tartışıldı.

Bakırköy Belediye Meclisi kasım ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat, Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın seçildiği günden beri meclise gelmeden izinli sayıldığını belirterek eleştiride bulundu.

Yıldız'ın yerel seçimlerden sonra Bakırköy Belediyesi iştiraklerinden BYUAŞ'ın başına getirildiğini hatırlatan Polat, "Kendisi aynı zamanda İBB'de iştirakler ve bağlı kuruluşlarının komisyon başkanıydı. Yani hem İBB'de hem Bakırköy'de paranın en çok döndüğü, en kritik noktalarda görev yapan, hepimizin de malumu Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerinden biriydi." dedi.

Polat, "Şimdi aynı Ertan Yıldız kamuoyuna açık kaynaklardaki beyanlarında, 'Ekrem İmamoğlu seçim için İBB'nin kasasını boşalttı' ifadesini kullanmıştı. Bu cümle öyle sıradan bir eleştiri değil, devletin kasasına, milletin parasına uzanan bir iddia. Biz de doğal olarak soruyoruz, madem bu kişi sizin döneminizde Bakırköy'de önemli görevlere getirildi, bu ilişkiler ağının bizim belediyemizle bir alakası var mıdır? Bu sorunun cevabını net ve açık bir şekilde almak Bakırköylünün hakkıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dündar ise henüz iddianame hazırlanmadığını, Ertan Yıldız'ın neler söylediğini tam olarak bilmediklerini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun da bu soruşturma kapsamında yaklaşık 8 aydır hakim karşısına çıkmadığını ve cezaevinde yattığını belirten Dündar, "Dosyada gizlilik kararı var. O yüzden biz ne söyleyip söylemediğine ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı olan bir dosyadaki içeriği siz nereden biliyorsunuz, nasıl ulaşıyorsunuz?" diye konuştu.

Toplantıda konuşmak isteyen AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu'na, meclisi gerdiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Ovalıoğlu söz hakkı vermedi. Fatinoğlu'nun tepki üzerine Ovalıoğlu, meclise ara verdi.

Aranın ardından Fatinoğlu meclis toplantısını terk etti.

Toplantıda ayrıca meclis maddeleri görüşülerek karara bağlandı.