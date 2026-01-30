Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek adına sahte yatırım tavsiyeleri paylaşan internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı. Bu içeriklerin dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan, Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış yatırım tavsiyesi içeriği izlenimi veren dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha