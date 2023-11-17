Bakanlık: Çin'de 10.000'i Aşkın Büyük Eczacılık Endüstrisi Şirketi Var

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin'de şu anda 10.000'in üzerinde büyük eczacılık endüstrisi işletmesi bulunduğunu ve ülkenin tıbbi malzeme sağlama kabiliyetinin arttığını söyledi.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin'de şu anda 10.000'in üzerinde büyük eczacılık endüstrisi işletmesi bulunduğunu ve ülkenin tıbbi malzeme sağlama kabiliyetinin arttığını söyledi.

Bakanlığın Cuma günü açıkladığı verilere göre büyük ilaç şirketlerinin sanayi üretimi, günümüzde ülkenin toplam sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının büyümeye devam ettiği sektörde son üç yılda yıllık ortalama Ar-Ge harcamaları yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Sektörün bu sayede yenilikçi ve üst düzey cihaz geliştirme konusunda ilerleme kaydettiğini kaydeden bakanlık, Çin'in şu anda araştırma aşamasındaki yeni ilaç sayısı konusunda dünyada ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Çin'in modern bir eczacılık endüstrisi sisteminin inşasını hızlandırıp arz güvenliğini artıracağını söyledi.

Jin, çokuluslu şirketlerin Çin'de Ar-Ge merkezleri ve yenilikçi ilaç üretim üsleri kurmaya, yerli ilaç şirketlerinin de yurtdışındaki piyasaları araştırmaya teşvik edildiğini belirtti.