Bakanlar Şimşek ve Bolat Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini Ortaköy'den izledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini Ortaköy'den izledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini Ortaköy'den izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızlarının İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin resmigeçidini izlemek isteyenler, Boğaz çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören sahil kısımlarına akın etti.

Şimşek ve Bolat da Ortaköy'deki etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini takip etti.

SOLOTÜRK ile Türk Yıldızlarının gösterisini coşkuyla izleyen vatandaşların heyecanına ortak olan iki bakan, etkinliğe katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söz konusu gösteriler ayrıca etkinlik alanındaki platformda kurulu ekrandan canlı aktarıldı.