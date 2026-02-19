Haberler

Bakan Yumaklı, Gana Gıda ve Tarım Bakanı Opoku ile Görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gana Gıda ve Tarım Bakanı Eric Opoku ile görüştüklerini belirterek, "Sürdürülebilir üretim, teknik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gana Gıda ve Tarım Bakanı Sayın Eric Opoku ile Bakanlığımızda bir araya gelerek; tarım, hayvancılık ve gıda arz güvenliği alanlarında iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürdürülebilir üretim, teknik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

