Bakan Yumaklı: Ünlüpınar Barajı ve Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'taki Yelpınar Göleti ve Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı'nda su tutulmaya başlandığını duyurarak, her iki projenin tarım arazilerine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'ta bulunan Yelpınar Göleti'nde ve Gümüşhane'de bulunan Ünlüpınar Barajı'nda su tutulmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt'a müjde; Yelpınar Göleti'nde su tutuldu. 377 milyon TL yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olurken, ülke ekonomisine yıllık 85 milyon TL katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir müjdemiz de Gümüşhane'ye; Ünlüpınar Barajı'nda su tutuldu. 373 milyon TL maliyetle hayata geçireceğimiz Baraj, 10 bin 930 dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuştururken, ekonomimize yıllık 93 milyon TL katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
