Haberler

Zirai dondan etkilenen çiftçilere dev destek

Zirai dondan etkilenen çiftçilere dev destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere destek vermeye devam ettiklerini açıkladı. Yumaklı açıklamasında "798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

  • Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere 798 milyon TL destek ödemesi aktarılıyor.
  • Toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği çiftçilerin hesaplarına aktarılmış durumda.
  • Zirai don kapsamında çiftçilere destek ödemelerine devam edilecek.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Zirai don olayından etkilenen ve ürünleri zarar gören çiftçilere müjde geldi.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yönelik destek ödemelerinin devam ettiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından açıklama yaptı.

DEV MADDİ DESTEK

Yumaklı açıklamasında "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne

Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.