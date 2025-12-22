Bakan Yumaklı: Burdur Gölü'ne 5 yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapacağız

'2025 HER AÇIDAN ZORLU GEÇTİ'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Vali Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yumaklı daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ve Burdur Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı son olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek konuşma yaptı. Bakan Yumaklı, 2025 yılının her açıdan zorlu geçtiğini belirterek, "Çünkü, hepiniz takip ediyorsunuz özellikle mazlum coğrafyadaki insanların masumluğuna bakılmadan, çocuk demeden, bebek demeden, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katleden bir zihniyetin, bunu bütün dünyaya yayma gayretiyle geçirdik. Her zaman olduğu gibi bütün bunlara 'dur' diyen sadece Türkiye oldu, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Dolayısıyla bu manada da ülke olarak, Türkiye olarak biz hamurumuzda var olanı göstermiş olduk" dedi.

2025 yılının tarım ve orman sektörü açısından da çok zorlu geçtiğini aktaran Bakan İbrahim Yumaklı, "Şubat ayında zirai don oldu, malumunuz sonra nisanda bir daha oldu. Ondan sonra 'Tarihin en kurak yılını geçiriyoruz' derken tarihin en sıcak temmuz ayını yaşamış olduk. Tabii bütün bunların hepsi bir de yağışların gelmemesiyle birleşince özellikle tarımsal üretimde bu dış etkilere bağlı olarak üretim yapan üreticilerimiz için hakikaten zor bir zaman oldu. Biz de devlet olarak, hükümet olarak çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ettik. 2023 Şubat'ında hepimizi derinden yaralayan depremle beraber 11 şehrin yerle bir olması ile beraber çok yoğun bir inşa ve ihya faaliyetine başlamıştık, ilgili bakanlığımızın önderliğinde. Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta sonu 450 bininci konutu teslim etmesiyle beraber oradaki kardeşlerimizin normal hayatına dönmesi sağlanmış olacak" diye konuştu.

Burdur Şeker Fabrikası'nın daha iyi üretim yapabilmesi için yeni yatırımlar konuştuklarını da söyleyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Burdur Şeker Fabrikası'nın daha iyi üretim yapabilmesi için yeni yatırımlar yapılmasını konuşuyoruz, bunu da burada huzurlarınızda tekraren altını çizerek belirtmek isterim. Burdur Şeker Fabrikamız bizim son 23 yılda en çok yatırım yaptığımız fabrikalarımızdan biri. 7 bin 500 tona çıkaracağız üretim kapasitesini en az. Bunu da buradan tekrar söyleyeyim o yüzden siz lütfen bu memleketle ilgili hiçbir tahayyülleri olmayan, bu millete hizmet etmeyi akıllarından bile geçirmeyip sadece ve de sadece kötüyü söyleyip ya da olmayanları söyleyip insanların kafasını, düşüncesini karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Bizim bütün derdimiz bütün gayemiz milletimize hizmet etmek bunun için varız, gece gündüz bunun için çalışıyoruz."

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,