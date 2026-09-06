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Tarım Bakanı: Tarımı stratejik güce dönüştüreceğiz

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Bakan Yumaklı, OVP kapsamında tarımı küresel çapta yön veren, ekonominin lokomotifi ve stratejik bir güç haline getirmeyi hedeflediklerini, çiftçinin emeğini yüksek katma değere dönüştüreceklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarımı sadece üreten değil, küresel çapta yön veren, ekonomimizin lokomotifi olan stratejik bir güce dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonominin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan OVP'nin hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarımı sadece üreten değil, küresel çapta yön veren, ekonomimizin lokomotifi olan stratejik bir güce dönüştüreceğiz. Çiftçimizin alın terini yüksek katma değere dönüştürmek, tarımda 'Bereketin Yüzyılı'nı inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."?

Kaynak: AA
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