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Bakan Yardımcısı Eminoğlu Iğdır'da Gençlerle Buluştu

Bakan Yardımcısı Eminoğlu Iğdır'da Gençlerle Buluştu
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek gençlerle bir araya geldi. Spor lisesinde öğrencilerle buluşan Eminoğlu, Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da gençlerle bir araya geldi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu, Yaycı köyündeki spor lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

Daha sonra Vali Ercan Turan ile makamında görüşen Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle de bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Eminoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'ndeki etkinliğe katıldı.

Etkinlikte gençlerle bir araya gelen Eminoğlu, yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak bütün illerde çok ciddi anlamda çalışmalar, yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımız içerisinde gençlik merkezleri, spor tesisleri, yüzme havuzları var, tenis kortları var. Burada saatlerce konuşabileceğimiz onlarca, yüzlerce, binlerce tesislerimiz var. Edirne'den Kars'a, Iğdır'a, Hakkari'den Muğla'ya 10 binin üzerinde tesisi olan bir Bakanlıktan bahsediyoruz. Türkiye genelinde 500'ün üzerinde gençlik merkezi var." dedi.

Eminoğlu, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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