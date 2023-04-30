BAKAN VARANK'TAN TÜBİTAK BURSİYERLERİNE SİGORTA MÜJDESİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformu Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, "Bizden Burs alan fiili olarak bir yerden maaş almadan sadece bizim verdiğimiz burslarla geçinen araştırmacılarımızın isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50'sini bundan sonra TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz. Bu sayede arkadaşlarımız emekli olma yolunda biraz kendileri katkı verecekler, biz de katkı vereceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformu Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni katıldı. İstanbul Havalimanı TEKNOFEST alanında gerçekleşen törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, üyeler ve öğretim görevlileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Mandal, proje hakkında bilgiler vererek, platformun önemine vurgu yaptı.Törende Bakan Varank da katılımcılara hitap etti.

'DÜN 600 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİYİ MİSAFİR ETTİK"

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'te vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyleyerek, 'Etkinliği Teknofest kapsamında gerçekleştiriyoruz. Müthiş bir TEKNOFEST oluyor. Dün 600 binden fazla ziyaretçiyi misafir ettik. Bugün rekor kırmayı hedefliyoruz. Zaten toplantıya biraz geç kaldım. Yollar tıkalı olduğu için bir trafik, motorcu arkadaşımızın arkasına binip öyle buraya gelebildim. Bu coşkuyu, bu heyecanı burada bizlerle yaşamanız, sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerin hangi etkinliklere sahip olduğu, takım çalışmasını nasıl öğrendikleri, nasıl heyecanla milli teknoloji hamlesine katkı vermeye çalıştıklarını burada bizzat görmeniz bizim açımızdan da değerli. TEKNOFEST hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yarın da 1 Mayıs, tatil. Biz TEKNOFEST'e devam edeceğiz. Tekrar tüm Türkiye'yi İstanbul'daki 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızı aile boyu TEKNOFEST'e bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILINA KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ "

Bakan Varank ' Türkiye yüksek teknolojide katma değerde yerinde sayıyor diyenlere inat, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'ye yani Türkiye yüzyılına doğru kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu süreçte elbette herkese düşen kritik roller var. TÜBİTAK Türkiye'nin Milli Araştırma Kurumu olarak omuzunda en fazla yük olan rollerden bir tanesine sahip. Enstitüleriyle derin bilimsel araştırmalar yaparak, teknolojik gelişmeleri destekleyerek, gerek inovasyonu teşvik ederek ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki rekabet gücüne ciddi katkılar sağlıyor. Bugün bir araya gelmemize vesile olan 1004 programı da ülkemizin yüksek teknoloji üretme kabiliyetlerini arttıracak TÜBİTAK'ın etkin destek programlarından bir tanesi. 1004 programıyla kamu, sanayi ve akademiden paydaşları biraraya getirip aynı hedef doğrultusunda işbirliği yapmalarını teşvik ediyoruz. Onlara öncülük etmeye çalışıyoruz. Yüksek teknoloji içeren ithal ürünler yerine uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek yerli ürünlerin teknoloji platformları aracılığıyla geliştirilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

"TÜBİTAK'TAN BURS ALANLARIN SİGORTA ÜCRETİNİN YARISINI TÜBİTAK ÖDEYECEK"

Varank TÜBİTAK'tan burs alanlarının sigortalarının yüzde 50'sini ödeyecekleri müjdesini vererek, 'Yüksek teknolojinin lokomotifi araştırmacı insan kaynağına yönelik önemli bir müjdeyi de buradan sizlerle kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Halihazırda bir kurumda çalışmadan bizden burs alan doktora ve doktora sonrası araştırmacıların sürekli karşılaştığımızda bizlere söylediği bir sorun vardı, 'Sayın Bakanım biz sizden burs alıyoruz, ciddi manada çalışmalar yapıyoruz ama bizim sigortamız başlamıyor. Bu da bir çözüm bulur musunuz" dediler. Biz de arkadaşlarımızla oturduk, bir çözüm geliştirdik. Bizden burs alan fiili olarak bir yerden maaş almadan sadece bizim verdiğimiz burslarla geçinen araştırmacılarımızın isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50'sini bundan sonra TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz. Bu sayede arkadaşlarımız emekli olma yolunda biraz kendileri katkı verecekler, biz de katkı vereceğiz. Böylece hep o bizden talep ettikleri emeklilik süreçleri başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN AŞISINI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GAYRETLERİYLE GELİŞTİRDİK"

Bakan Varank, "Önümüzdeki dönemde biz TEKNOFEST atölyeleri kuracağız. Türkiye'nin dört bir yanında takımını kurmak teknoloji yarışmalarında çalışmak isteyen gençlerimize ortak alt yapılar kuracağız. Gelin burada beraber olalım. Bakın burada biz özelikle, lisans öğrencilerinin nasıl gayretli çalıştıklarını biliyoruz. Pandemi döneminde lisans öğrencilerini en seçkin araştırma projelerine dahil ettik. Türkiye'nin aşısını lisans öğrencilerinin gayretleriyle geliştirdik. Bu destekleri vermeye devam edecez Siz lisans seviyesinde genç arkadaşlarımıza ufuk çizensiniz. Onları yönlendirirseniz genç nesillerimiz çok daha başarılı olarak karşımıza çıkacak. Buradan yeni Aziz Sancar'lar çıkacak. Yeni Selçuk Bayraktar'lar çıkacak. Biz buna yürekten inanıyoruz Yeter ki beraber çalışalım. Bir olalım beraber olalım . Ay yıldızlı al bayrağımıza hep birlikte hizmet edelim diyorum " şeklinde konuştu.

İLK 3 GÜNDE 925 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

TEKNOFEST 2023'ün üçüncü gününde 925 bin 437 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.