Bakan Uraloğlu Yozgat Havalimanı İnşaatını İnceledi

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek projeye dair bilgi aldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemledi.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
