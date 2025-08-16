Bakan Uraloğlu Yozgat Havalimanı İnşaatını İnceledi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemledi.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,