Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Van'da partililerle buluştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Terör sıkıntısı yaşadık ama 'Terörsüz Türkiye' yolunda hızlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Programlara katılmak üzere Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile Van'a gelen Bakan Uraloğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vali yardımcıları, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri tarafından karşılanan Uraloğlu, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçerek kentteki ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı.

Esnaf ziyareti yaparak iş yeri sahipleri ve kent sakinleriyle görüşen Uraloğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Van'ı çok sevdiğini ve Vanlılarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetleri olarak Van'a ulaştırma alanında 80 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, "36 kilometre bölünmüş yol varmış, bunu 613 kilometreye çıkarmışız. BSK asfalt Van'da hiç yokmuş, onu da köy yolları hariç 400 kilometreye çıkarmışız. Bakanlık olarak Van'a ne lazımsa onu yapma gayreti içerisinde olduk. Van'ı bir taraftan Ağrı'ya, bir taraftan Bitlis'e, bir taraftan Siirt'e, öbür taraftan Batman'a, Diyarbakır'a, Muş'a kadar bölünmüş yollar bağlamış oldu." diye konuştu.

"Gönüllere dokunacağız"

Bugün 41 kilometrelik Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik iki bölümünü açmak için kente geldiklerini anımsatan Uraloğlu, yolun kalan kısmının da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Bölgede en hızlı gelişen illerden birinin Van olduğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Terör sıkıntısı yaşadık ama 'Terörsüz Türkiye' yolunda hızlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ben şuna gönülden inanıyorum, bir kere Van'ın bir ticaret ruhu var. Vanlı kardeşlerimizin bir tacir olma özelliği var. Bundan sonra Allah'ın izniyle Van çok daha iyi yerlere gelecek. Van'daki işsizlik azalacak. Buradaki refah düzeyi de yükselecek. Şimdiye kadar güzel şeyler yaptık, daha iyisini inşallah yapacağız. Hem yaptıklarımızı anlatma hem de vatandaşımızı daha iyi dinleme noktasında bir gayret içerisindeyiz. Bunu hiç eksiltmeden beraberce devam ettireceğiz. Gönüllere dokunacağız. Van'ın elbette AK Partimizde, Cumhurbaşkanımızda yeri kıymetlidir. İnşallah onu daha yukarılarına doğru beraberce yükselteceğiz. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' ile beraber yolumuza durmaksızın devam edeceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

"Yapılan yatırımlar bu bölge için devrim niteliğinde"

AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu ise "Hep Van'ın sorunlarına eğildik. En büyük sorun da çevre yoluydu. İnşallah ilk etabını açacağız. Van'ın kısmen de olsa trafiğini rahatlatacak. Diğer etabını da en kısa sürede bitireceğiz. Yapılan yatırımlar bu bölge için devrim niteliğinde." dedi.

Van'da önemli projelerin hayata geçtiğini belirten AK Parti Van Milletvekili Kayatürk de "Bugün Van'da ve Türkiye'nin her yerinde halkımızın arasında rahatça dolaşıyoruz. Hepimiz iyilikten başka bir şey yapmadık. Kötülükle mücadele ettik. Kötülüğün bu bölgeden silinmesi için gayret ettik. Allah'a hamdolsun havalimanımızı açtık, çevre yolunu bitiyoruz." şeklinde konuştu.

Yatırım ve hizmetlerden dolayı Uraloğlu'na teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Arvas, "İlimizin nüfusu 1 milyonun üzerinde. Bölgenin en büyük illerinden biriyiz. Çok şükür AK Parti hükümetleri döneminde iyi yatırım ve hizmetler aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli ekibine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.