Bakan Uraloğlu, Sofya'da Ulaştırma Bakanları Konferansı'na Katılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, yarın Sofya'da gerçekleştirilecek GDAÜ Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılacak. Konferansta Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Uraloğlu, 'Güneydoğu Avrupa Bölgesinde Ulaştırma Bağlantısallığının Geliştirilmesine Yönelik' gündem başlığında konuşma yapacak. Uraloğlu konuşmasında, Türkiye'nin ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi yönünde attığı adımları paylaşacak. Konferans kapsamında ayrıca, Türkiye-Bulgaristan ikili görüşmesi ile Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında üçlü toplantı gerçekleştirilecek.

'KARŞILIKLI YARAR SAĞLAYAN ÇÖZÜMLER ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, konferansın, Bulgaristan'ın 2025-2026 dönem başkanlığı çerçevesinde 'GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantılarının Geliştirilmesi' temasıyla düzenleneceğini belirterek, "Konferansta, bağlantısallığı; dijitalleşme, yenilik, insan sermayesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme başlıkları ile bir bütün olarak ele alacağız. Konferans ile bölge ülkeleri arasında ulaştırma politikalarında öncelikleri belirlemeyi, karşılaşılan zorlukları paylaşmayı ve karşılıklı yarar sağlayan çözümler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, konferans kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin de "Bulgaristan ve Romanya ile yapacağımız görüşmelerde bölgemizi kalkındırmak amacıyla ulaştırma koridorları ekseninde yürütülen çalışmalar ve bölgenin kalkınmasına yönelik yeni iş birliği alanlarını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.