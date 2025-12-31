Bakan Uraloğlu: Otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre; Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik" dedi.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur. Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık" dedi.

Uraloğlu, "Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre; Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, kamu-özel iş birliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75- yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.