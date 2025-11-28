Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Karadeniz'deki Petrol Gemisi Patlamalarıyla İlgili Açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan Karadeniz'deki Petrol Gemisi Patlamalarıyla İlgili Açıklama
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de petrol yüklü gemilerde meydana gelen patlamalar hakkında bilgi vererek, kurtarma ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli gemilerde meydana gelen patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir. KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir. KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır" dedi.

'VIRAT İSİMLİ GEMİDE EKİPLER MÜDAHALE ETMEKTEDİR'

Bakan Uraloğlu, VIRAT isimli gemide ise ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirttiği açıklamada, "VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik Ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
