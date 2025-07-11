Bakan Uraloğlu Kırıkkale Valiliği'ni Ziyaret Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'de Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu inşaatını inceledikten sonra Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti ve Valilik Şeref Defterini imzaladı.

1) BAKAN URALOĞLU, KIRIKKALE VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'de yapım çalışmaları devam eden Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Valilik Şeref Defterini imzalayarak, fotoğraf çektirdi. Bakan Uraloğlu daha sonra basına kapılı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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