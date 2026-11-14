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Bakan Uraloğlu, Dülük Tüneli için gelecek yıl sonunu hedefledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te yapımı süren Dülük Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, 3 bin 500 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelin önümüzdeki yıl sonunda hizmete sunulmasının hedeflendiğini, tünelden 50-60 bin aracın geçeceğini söyledi.

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle yapımı devam eden Dülük Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Uraloğlu, tünelin yıl sonuna kadar hizmete açılacak durumda olduğunu ifade ederek, "Şu anda bulunduğumuz Dülük Tüneli gerçekten şehrimiz için önemli. Bu ilk gündeme geldiği zaman Gaziantep'i yöneten arkadaşlarımız bunun yapılması gerektiği. Biz de demiştik ki bu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yakışır. Dolayısıyla biz de destek veririz. Dediler ki üçe bölelim. Bir tanesini büyükşehir belediyesi alsın. Bir tanesini Organize Sanayi Bölgesi'ndeki müteşebbislerimiz alsın. Allah razı olsun o da kıymetli. Bir tanesini de bakanlığımız alsın deyince böyle bir orta yol bulduk ve hem tünelin hem de yaklaşım yollarının inşaatına başladık. Esasında ürün ortaya çıkmaya başladı. Ne işimize yarayacak bu. 3 bin 500 metre çift tüplü tünel yapıyoruz. Bağlantı yollarıyla beraber. Bugün de yaklaşık 50-60 bin aracın geçeceği bir tünel. Yaklaşık 1400 fabrikanın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Gaziantep hani sadece kendi iline değil, sadece bölgesine değil, ülkemize hizmet üreten her türlü katkıyı veren illerimizden bir tanesidir. Biz de Büyükşehir Belediyemizle beraber el birliğiyle bu senin sorumluluğun, bu benim sorumluluğum demeden çalışıyoruz. Kimin neye gücü yetiyorsa o şekilde gayret ediyoruz. Bir taraftan da nihayet beton çalışmalarına başladılar. İkinci kalıp da geldi. Hemen tünelin girişinde gözüküyor. Onu da inşallah devreye alacaklar. Çok sıkıntılı bir zemin değil. Dolayısıyla arkadaşlarımızla konuştuk. İnşallah hani kesin bir söz olmamakla beraber. Çünkü tünelde bazen karşımıza farklı problemler çıkabilir. Önümüzdeki senenin sonuna biz burayı Gaziantepli kardeşlerimizin inşallah hizmetine sunacağız. Yani olacak gibi gözüküyor. Güzel bir ulaştırma projesini de inşallah el birliğiyle Gaziantep modeli olarak hayata getiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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