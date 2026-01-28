Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile '30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 30 Ocak Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaparak, 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını vurgulayarak, "Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

'OTOYOL ARTIŞ HIZINDA AVRUPA'DA 1'İNCİYİZ'

Bakan Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağının yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini ifade ederek, "Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4 bin 330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık" dedi.