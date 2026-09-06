Haberler

Uraloğlu: Ulaştırma yatırımları OVP ile sürecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni Orta Vadeli Program'a uyum içinde ulaştırma ve altyapı yatırımlarını sürdüreceklerini, istihdam ve üretimi destekleyip rekabet gücünü artıracak projelere hız vereceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızı bu güçlü ekonomik çerçeveyle uyum içinde sürdürecek, istihdamın ve üretimin artmasına destek olacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

OVP'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızı bu güçlü ekonomik çerçeveyle uyum içinde sürdürecek, istihdamın ve üretimin artmasına destek olacağız. Üretimden ticarete, ulaşımdan lojistiğe uzanan geniş bir alanda ülkemizin rekabet gücünü artıracak projelere hız vermeye devam edeceğiz. Programın, ülkemizin ekonomik gücünü ve milletimizin refahını daha da ileri taşımasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak

Ulaştırma Bakanı duyurdu: İki il arası mesafe 20 dakika kısalacak
KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul'a gidip raporu alacağım

KKTC Başbakanı Üstel'den "rapor" çıkışı: Bizzat İstanbul'a gidip...
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Sonrası görenleri şaşkına çevirdi
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu

Ünlü oyuncudan geriye bu görüntü kaldı! Sözleri yürekleri dağladı