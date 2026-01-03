Haberler

2025'te Otoyol ve Köprülerden 1 Milyar Araç Geçişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 aracın geçiş yaptığını açıkladı. Bakan, özel sektör iş birliği ile inşa edilen projelerin de dahil olduğu verileri kamuoyuyla paylaştı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 2025 yılına ait kara yolu trafik verilerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ile kamu-özel iş birliği (KÖİ) ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu" dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2025 yılında toplam 585 milyon 906 bin 492 aracın kullandığını bildirdi. KÖİ modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de 1 yılda toplam 536 milyon 430 bin 450 aracın geçiş yaptığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
