Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." dedi.