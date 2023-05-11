Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitim ücretleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Özer, yeni eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim veren okullardan alınan ücretin kaldırıldığını söyledi.
2023-34 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GEÇERLİ OLACAK
Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel