Bakan Memişoğlu, Kırıkkale'ye geçti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankırı'daki ziyaretlerinin ardından Kırıkkale'ye geçti. Burada, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Sağlık Müdürü Osman Polat ve protokol üyeleri karşıladı. Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, Vali Makas ve beraberindeki heyetle görüşüp kente ilişkin bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında ziyaret ettikleri 65'inci ilin Kırıkkale olduğunu belirterek, Kırıkkale'nin sağlık anlamında, üniversite ve araştırma hastanelerinde iyi hizmet sunan bir il olduğunu söyledi. Kırıkkale'de şimdiye kadar 17 sağlık tesisinin yapıldığını belirten Bakan Memişoğlu, kentin Makine Kimya Endüstrisi'nin merkezi olduğunu, savunma sanayisi ile ilgili birçok altyapı üretim tesislerinin bulunduğunu belirtti.

'SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Memişoğlu, "Türkiye sağlık teknolojisi konusunda da büyük bir yol katetmeye başladı. Aynı savunma sanayisi gibi sağlık sanayisinde de güçlendirmeye çalışıyoruz. Dün dijital röntgen cihazlarını ASELSAN'dan teslim aldık. İnşallah birçok cihaz, ilaç ve malzemeyi yerli ve milli olarak üretmeye hedeflendik. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemimizle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye, sağlık hizmetleri kadar sağlığın bilimini de teknolojisini de üretebilecek kapasiteye, insan gücüne sahip. Bu konuda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ama öncelikli hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi sağlıklı Türkiye. İnsanların hastalanmadan sağlığını koruyacak, bedenine bakacak; bağımlılıklardan uzak, hareketli, doğru beslenmeyle, kilosuz sağlıklı bir yaşam sürecekler. Biz de bu konuda özellikle aile sağlığı merkezlerimizle, sağlıklı hayat merkezlerimizle onlara yardımcı olacağız. Bunun yanında hastalandıkları zaman da dünyanın en iyi sağlık ordusuyla sağlık altyapısıyla onlara hizmet vereceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu daha sonda basına kapalı olarak gerçekleştirilen 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

Haber-Kamera: Burak Can/KIRIKKALE,