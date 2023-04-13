Bakan Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Çebi maç sonrası açıklamalarda bulundu
Güncel Haberler
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş - Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, Beşiktaş'ın performansından memnun olduğunu belirtirken, Çebi ise takımının mücadelesinden gurur duyduğunu söyledi.
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Çebi'nin Beşiktaş - Atletico Madrid maçının ardından açıklamaları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel