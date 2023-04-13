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Bakan Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Çebi maç sonrası açıklamalarda bulundu

Bakan Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Çebi maç sonrası açıklamalarda bulundu

Güncel Haberler

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş - Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, Beşiktaş'ın performansından memnun olduğunu belirtirken, Çebi ise takımının mücadelesinden gurur duyduğunu söyledi.

SPOR Bakan Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Çebi'nin Beşiktaş - Atletico Madrid maçının ardından açıklamaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atletico Madrid Beşiktaş Güncel Haberler

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