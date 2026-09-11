Bakan Kacır: Planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam ediyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam ettiklerini belirterek, faaliyete geçen Kepsut Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) Balıkesir ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam ediyoruz. Kepsut Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir'imize, ülkemize hayırlı olsun. 2002 yılında 191 olan OSB sayısı bugün 373'e, OSB'lerde istihdam 415 binden 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Organize sanayi bölgelerini çevre dostu, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı üretim merkezleri haline getirdik. Sanayicimizi desteklemeyi, Türkiye'ye değer katan müteşebbislerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı