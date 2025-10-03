Haberler

Bakan Kacır: Çelik Sektöründe Avrupa'nın 1'incisi, Dünyanın 7'ncisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik Valiliği ziyaretinde çelik sektöründeki başarılarımızı vurgulayarak, Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğumuzu açıkladı.

VALİ SÖZER'İ ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Osmaneli ilçesindeki fabrika açılışının ardından kent merkezine geçerek Bilecik Valiliği'ni ziyaret etti. Girişte Vali Faik Oktay Sözer'in yanı sıra Ak Parti milletvekili Halil Eldemir ile geleneksel Alp kıyafetli çocuklar tarafından karşılanan Bakan Kacır, 2023 yılı ekim ayı ziyaretinde diktiği valilik bahçesindeki çınar ağacını suladı. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Kacır, valilik makamında Vali Faik Oktay Sözer'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak kentten ayrıldı.

