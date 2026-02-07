İşverenlere SGK Borçlarında Kolaylık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşverenlerimizi doğrudan ilgilendiren, hem işverenlerimizi doğrudan rahatlatacak hem de SGK'ya olan borçların ödenmesini daha da kolaylaştıracak bir adım attık. İşverenlerin SGK borçlarını tecil etmeleri için gereken yüzde 10 peşinat zorunluluğunu kaldırdık" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği ziyaret etti. Işıkhan, daha sonra organize sanayi bölgesinde, KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürlüğü'nde düzenlenen iş insanlarıyla istişare toplantısına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, son çeyrek yüzyılda Şanlıurfa'nın büyük yatırımlarla büyüdüğünü belirterek, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile bölgenin öz kaynaklarının üretime ve katma değere dönüştüğünü söyledi.

'BİZİ, BİRBİRİMİZDEN AYIRMAYI BAŞARAMADILAR'

Tarımsal sulamadan sosyal ve kültürel alanlara kadar geniş bir yelpazede yatırımların sürdüğünü kaydeden Bakan Işıkhan, "Tüm bunları bölgemizde yakılmaya çalışılan fitne ateşine rağmen yaptık. Özellikle Cumhuriyet tarihimizin en güçlü kalkınma projelerinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte; bu kalkınma ve gelişme süreci Urfa'nın da içerisinde bulunduğu bölge şehirlerimizin sahip olduğu öz kaynakları; üretime, katma değere çevirmeye başladı. Bu kapsamda tarımsal sulamadan, sosyal, kültürel faaliyetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede bölge illerimizi, her yıl daha da artan miktarlarda yatırımlarla, bir cazibe merkezine çevirdik. Tabii tüm bunları bölgemizde yakılmaya çalışılan fitne ateşine rağmen yaptık. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz ki, sokaklarımızı terör yuvasına çevirmek için, kardeşi kardeşe kırdırmak için, bizi birbirimize düşürmek için çok uğraştılar, çok çabaladılar. Urfa'nın, Mardin'in, Diyarbakır'ın gençleri okumasın, çalışmasın, üretmesin, kendi alanında ülkesinin ve dünyanın en iyisi olmasın, diye her türlü kötülüğü yaptılar. Önümüze onlarca engel koydular. Çünkü bu toprakların evlatlarının ne kadar zeki ne kadar akıllı ve yetenekli olduğunu ve vatanına, milletine ve insanlığa ne kadar faydalı olabileceklerini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden kinle, nefretle, düşmanlıkla zehirlemeye, istikballerine engel olmaya çalıştılar. Ancak hamdolsun ki bizi, birbirimizden ayırmayı başaramadılar. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin başlattığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen Terörsüz Türkiye idealimizi hep birlikte başarıya ulaştırmaya, kalkınmamızın, büyümemizin ve gelişmemizin önündeki bütün engelleri bir bir ortadan kaldırmaya başladık" dedi.

GENÇ İSTİHDAMINA GÜÇ PROJESİ

Genç istihdamına yönelik yeni projelere de değinen Bakan Işıkhan, ocak ayında hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) projesiyle yaklaşık 3 milyon gencin işgücü piyasasına kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Proje kapsamında staj desteği, mesleki eğitim, işe ilk adım ve İŞKUR Gençlik Programı başta olmak üzere 5 farklı programın devreye alındığını aktardı.

Işıkhan, işverenleri rahatlatacak bir düzenlemeye de değinerek, "Önemli bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. "İşverenlerimizi doğrudan ilgilendiren, hem işverenlerimizi doğrudan rahatlatacak hem de SGK'ya olan borçların ödenmesini daha da kolaylaştıracak bir adım attık. İşverenlerin SGK borçlarını tecil etmeleri için gereken yüzde 10 peşinat zorunluluğunu kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Bu adım, SGK borçlarını ödeme noktasında samimi adım atmak isteyen vatandaşlarımız ve firmalar için önemli bir fırsat sunmaktadır. En çok da SGK'ya en fazla borcu bulunan belediyelerin şirketlerinin bu imkandan faydalanmasını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi, SGK'ya hem özel hem de kamu kuruluşları arasında en çok borcu olanlar belediyeler. Bu yıl, sosyal güvenlik kurumunda bütçe açığında en düşük seviyeye ulaştık. Ödenmeyen SGK prim borçlarının tahsilatında da bu yıl rekor kırdık. SGK güçlendikçe bu refah artışı olarak emeklilerimize kısa süre içinde daha da yansıyacağı kesin."

Laf üretmenin değil, iş üretmenin derdinde olduklarını aktaran Bakan Işıkhan, hamasetle değil rakamlarla konuştuklarını, ucuz siyaset yaparak insanları kandırmadıklarını kaydederek, sistemi güçlendirmeye, üretimi arttırmaya ve istihdamı büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Işıkhan'ın, programın ardından OSB'de çeşitli ziyaretlerde bulunacağı ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği bildirildi.