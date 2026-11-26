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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan ile biraraya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan ile bakanlıkta biraraya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, şöyle dedi:

"HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ile Bakanlığımızda bir araya gelerek gündemimizde yer alan konuları ele aldık. Çalışma hayatının her alanında istişare ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA