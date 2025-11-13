Bakan Işıkhan HAK-İŞ Başkanı Arslan'ı Ağırladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede gündemdeki konular ve talepler ele alındı.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı Bakanlık'ta kabul etti.
Bakan Işıkhan görüşmeyle ilgili, "Gündemimizde yer alan konuları ve talepleri ele aldık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
