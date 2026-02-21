Haberler

Bakan Işıkhan, Elazığ'da gençlerle sahurda bir araya geldi

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da gençlerle sahur yaparak onların hayallerini ve fikirlerini dinledi. Bakan, gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve çalışma hayatına hazırlıklı olmaları için GÜÇ Projesi'ni tanıttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da sahur vakti gençlerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Genç kardeşlerimizin kurduğu sahur sofrasının misafiriydik. Onların fikirlerini dinledik, hayallerini konuştuk. Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerini, çalışma hayatına en hazırlıklı şekilde başlamalarını sağlamak bizim görevimiz. GÜÇ Projemizi bu hedefler ile hazırladık. Türkiye Yüzyılı, onların yüzyılı olacak."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

