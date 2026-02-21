Bakan Işıkhan, Elazığ'da gençlerle sahurda bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da gençlerle sahur yaparak onların hayallerini ve fikirlerini dinledi. Bakan, gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve çalışma hayatına hazırlıklı olmaları için GÜÇ Projesi'ni tanıttı.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Genç kardeşlerimizin kurduğu sahur sofrasının misafiriydik. Onların fikirlerini dinledik, hayallerini konuştuk. Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerini, çalışma hayatına en hazırlıklı şekilde başlamalarını sağlamak bizim görevimiz. GÜÇ Projemizi bu hedefler ile hazırladık. Türkiye Yüzyılı, onların yüzyılı olacak."
