Bakan Işıkhan'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.