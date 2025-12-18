Bakan Işıkhan, Hak-İş'i Ziyaret Etti: "İşçi Kesiminin Masada Olmaması Çok Önemli Bir Eksiklik Değil"

(ANKARA) - Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi kesiminin masada olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık. Aldığımız bu görüşleri de komisyona ileterek, sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım" dedi.

Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından, HAK-İŞ Genel Merkezi'nde, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri kapsamında, sosyal diyalog sürecini devam ettirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri komisyona ileteceğim ben de. Sosyal diyalog sürecini başlatıyoruz. Burada özellikle şunun altını çizmek isterim, masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık. ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım."

Arslan: "TİSK'i, insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret konusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz"

Bakan Işıkhan'dan sonra konuşan HAK-İŞ Başkanı Arslan da görüşmenin verimli geçtiğini, asgari ücrete ilişkin görüşlerini aktardıklarını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), işçi sendikalarının masada olmamasını fırsata çevirmek istediğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı da TİSK kongresinde çağrı yaptı, 'Elinizi taşın altına koyun' diye işverenlere. Bence işveren kesimi, işçi kesiminin bulunmadığı komisyonda, oradaki pozisyonunu kullanarak asgari ücreti olması gerekenin daha altında bir yerde belirlenme girişimlerinden vazgeçmeli, böyle bir girişim içinde olmamalı. Buradan TİSK'in Sayın Başkanı ve ekibini, böyle bir fırsata dönüştürme çabalarının yerine, asgari ücretlinin ülkemizde yaşadığı zorluğu, asgari ücret rakamlarının enflasyon karşısında eridiğini, bunun da dikkate alınarak, insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret konusunda sorumluluk almaları çağrısını yapıyoruz."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini tekrarlayan Arslan, "Anladığımız kadarıyla asgari ücret tespit komisyonuyla ilgili düzenlemeler ocak ayından sonraya kalmış durumda" dedi.