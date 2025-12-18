Haberler

Bakan Işıkhan, Hak-İş'i Ziyaret Etti: "İşçi Kesiminin Masada Olmaması Çok Önemli Bir Eksiklik Değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonu öncesinde işçi kesiminin yer almadığı görüşmelerin önemli bir eksiklik oluşturmadığını belirtti. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise işçi sendikalarının masada olmamasının fırsata dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi kesiminin masada olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık. Aldığımız bu görüşleri de komisyona ileterek, sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım" dedi.

Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından, HAK-İŞ Genel Merkezi'nde, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri kapsamında, sosyal diyalog sürecini devam ettirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri komisyona ileteceğim ben de. Sosyal diyalog sürecini başlatıyoruz. Burada özellikle şunun altını çizmek isterim, masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık. ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım."

Arslan: "TİSK'i, insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret konusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz"

Bakan Işıkhan'dan sonra konuşan HAK-İŞ Başkanı Arslan da görüşmenin verimli geçtiğini, asgari ücrete ilişkin görüşlerini aktardıklarını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), işçi sendikalarının masada olmamasını fırsata çevirmek istediğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı da TİSK kongresinde çağrı yaptı, 'Elinizi taşın altına koyun' diye işverenlere. Bence işveren kesimi, işçi kesiminin bulunmadığı komisyonda, oradaki pozisyonunu kullanarak asgari ücreti olması gerekenin daha altında bir yerde belirlenme girişimlerinden vazgeçmeli, böyle bir girişim içinde olmamalı. Buradan TİSK'in Sayın Başkanı ve ekibini, böyle bir fırsata dönüştürme çabalarının yerine, asgari ücretlinin ülkemizde yaşadığı zorluğu, asgari ücret rakamlarının enflasyon karşısında eridiğini, bunun da dikkate alınarak, insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret konusunda sorumluluk almaları çağrısını yapıyoruz."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini tekrarlayan Arslan, "Anladığımız kadarıyla asgari ücret tespit komisyonuyla ilgili düzenlemeler ocak ayından sonraya kalmış durumda" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi

Bütün ülke Ferdi'yi konuşuyor
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
title