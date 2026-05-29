Vedat Işıkhan: "5.2 Milyar Lira Analık Ödeneği, 191.5 Milyon Lira Emzirme Ödeneği Sağladık"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın ilk 4 ayında annelere 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira da emzirme ödeneği sağlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından "Anneler SGK ile Güvende" başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı Analık Ödeneği ve Emzirme Ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ilk 4 ayında; 5,2 milyar TL analık ödeneği, 191,5 milyon TL emzirme ödeneği sağladık. Ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA